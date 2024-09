San Giovanni in Fiore, conclusa la IV edizione dei Centri estivi comunali, la sindaca Succurro: “Esperienza memorabile, contribuiamo a formare conoscenza del territorio e coscienza civica”

Con il saluto della sindaca Rosaria Succurro agli oltre 300 bambini che li hanno frequentati, ai loro familiari e agli educatori e animatori del progetto, si sono conclusi i Centri estivi del Comune di San Giovanni in Fiore, partiti nello scorso agosto e ancora più partecipati rispetto alle tre edizioni precedenti, in cui si era registrato un aumento progressivo delle iscrizioni. In largo Peppino Impastato è intervenuta la sindaca di San Giovanni in Fiore, che ha ringraziato «tutte le persone coinvolte nello specifico percorso di gioco, confronto, socialità, pedagogia e scoperta di più aspetti del territorio». «Nella scuola e nella vita – ha detto Succurro ai bimbi presenti – vi servirà molto questa ulteriore esperienza di creatività e condivisione, che ricorderete anche in virtù delle attività svolte, di conoscenza delle risorse locali di natura, cultura e tradizioni. Per l’intera comunità, è motivo di speranza vedere una così toccante esplosione di gioia incondizionata. Peraltro, diversi bimbi hanno preso parte alle quattro edizioni dei Centri estivi, che abbiamo voluto per arricchire l’offerta formativa; per sostenere le famiglie; per rafforzare o favorire legami di amicizia; per contribuire alla formazione, nei minorenni, di una coscienza civica e del senso della cittadinanza attiva». «Da mamma prima e da sindaca poi, sono felice e – ha concluso Succurro – convinta che, con la collaborazione quotidiana fra le istituzioni, le famiglie, le scuole, la Chiesa e tutti gli attori dell’educazione, riusciremo, insieme, a costruire un futuro più sano per le nuove generazioni».