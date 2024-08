Cosenza, a Borgo Croce è vietato essere tristi! I social si mobilitano con una festa

Il mondo dei social si prepara ad abbracciare Borgo Croce, la nota frazione di Fiumara, in provincia di Reggio Calabria, per dare un concreto segnale di forza e unità in risposta a un vile gesto che ha colpito l’intera comunità. Domenica 25 agosto infatti, a partire dalle ore 18:30, tutti sono invitati a Borgo Croce per una grande festa di ripartenza nata in modo spontaneo!

La festa è una manifestazione che vuole esprimere la solidarietà alla comunità crocese dopo l’incendio del furgone utilizzato dall’Associazione per accogliere visitatori e turisti. Questo evento è l’occasione perfetta per dimostrare che, nonostante le avversità, i cittadini e le associazioni sono con Borgo Croce e con loro ripartire energicamente!

La festa non sarà solo un momento di condivisione, ma anche un’opportunità per raccogliere fondi attraverso delle libere donazioni destinate all’Associazione Borgo Croce per dar loro la possibilità di riacquistare il furgone distrutto. Di seguito, i dettagli per contribuire:

IBAN: IT86N3609201600690863788721

Insieme, abbracceremo Borgo Croce e ripartiremo più colorati di prima! Vi aspettiamo numerosi per una serata all’insegna della musica, della gioia e della solidarietà perché … a Borgo Croce è vietato essere tristi!