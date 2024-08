Ecoross tra le eccellenze premiate a “Calici di Ausonia”, riconoscimento all’impegno per una Calabria innovativa

L’azienda Ecoross, operante nel settore dei Servizi integrati per l’Ambiente, è stata annoverata tra le sei eccellenze imprenditoriali premiate durante l’evento “Calici di Ausonia”, la declinazione imprenditoriale del prestigioso Premio nazionale Ausonia, giunto quest’anno alla decima edizione. Si tratta di un riconoscimento riservato alle imprese che si sono distinte nella promozione di una Calabria innovativa, positiva e responsabile, valorizzando il territorio e le sue risorse.

Nella suggestiva cornice dell’Auditorium “Alessandro Amarelli”, nella serata di venerdì 23 agosto, l’Amministratore Unico di Ecoross, Walter Pulignano, ha ricevuto dalle mani dell’ideatore del Premio, Antonio Maria D’Amico, e da Pina Amarelli, Alfiere del Made in Italy e presidente istituzionale dell’evento, il prestigioso riconoscimento che suggella l’attenzione all’ambiente e il lavoro di squadra che da sempre sono il punto di forza di un’azienda che proprio quest’anno celebra i primi 30 anni di storia.

«Questo premio – ha dichiarato Walter Pulignano – oltre a essere un grande motivo di orgoglio da condividere con tutto il team, rappresenta quella pacca sulla spalla che aiuta ad andare avanti, facendoci comprendere che il lavoro che stiamo svolgendo e il progetto che stiamo portando avanti vengono apprezzati anche dall’esterno».

Un progetto che ha conquistato il Comitato tecnico-scientifico del Premio, come sottolineato dallo stesso Antonio Maria D’Amico: «Ecoross ha dimostrato di essere un’azienda capace, forte e determinata nello spronare i cittadini al riciclo. E questo per noi è stato un elemento fondamentale ai fini della valutazione». Da qui la motivazione del premio: «Presente sul territorio da ormai 30 anni, l’esperienza imprenditoriale guidata dai fratelli Pulignano, nota anche per l’impegno di responsabilità sociale, si è distinta particolarmente per l’importante e capillare campagna di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente e al corretto conferimento dei rifiuti, promossa in occasione dell’avvio della raccolta differenziata nella Città di Corigliano-Rossano».

Durante il suo intervento, Walter Pulignano ha voluto evidenziare le sfide e le peculiarità di fare impresa in Calabria, un territorio in cui, nonostante si sia spesso costretti a combattere la cosiddetta “cultura del sospetto”, esistono potenzialità immense che Ecoross ha sempre cercato di valorizzare esaltando le ricchezze culturali, artistiche e storiche del territorio.

L’evento “Calici di Ausonia”, patrocinato dal Ministero della Cultura (MIC) e con il patrocinio/partenariato di Rai Calabria, ha visto anche la presentazione di un annullo filatelico di Poste Italiane, official partner della manifestazione, dedicato ai dieci anni del Premio nazionale Ausonia, che culminerà nella serata finale di gala prevista per domenica 25 agosto presso l’Anfiteatro Maria de Rosis.