Prosegue il tour del XXIII Peperoncino Jazz Festival: grande attesa per il concerto di Peppe Voltarelli mercoledì 21 agosto

Iniziato lo scorso 11 luglio e in programma fino ai primi di settembre in oltre 20 località calabresi, prosegue, facendo registrare a ogni tappa grande successo di pubblico e riscontri della critica profondamente positivi, il Peperoncino Jazz Festival 2024, rassegna musicale itinerante ricca di eventi correlati che anche quest’anno, alla sua XXIII edizione, sta caratterizzando e arricchendo culturalmente l’estate calabrese, confermandosi come uno dei “grandi eventi” della regione.

Con un cartellone ricchissimo, che prevede circa una quarantina di concerti nell’arco temporale di due mesi scarsi, con oltre 150 artisti protagonisti sui vari palchi dell’evento – tra cui, oltre ai grandi nomi di scena a Sibari nell’ambito del II Magna Graecia Jazz Fest (evento rientrante nel cartellone di #sibarinprogress – lo spettacolo della cultura che ha visto protagonisti, tra gli altri, Danilo Rea, Egberto Gismonti, il super trio Moroni/Gomez/La Barbera e Fabrizio Bosso ospite del trio di Elio Coppola): Gerald Cannon, Aiace, Denise King, Vinicius Cantuaria, Peter Bernstein, Roberto Gatto, Rachel Z & Omar Hakim, Frank Gambale, Toninho Horta, Joao Bosco, Mafalda Minnozzi, Eric Darius, ecc. – il festival organizzato dall’associazione culturale Picanto e diretto artisticamente da Sergio Gimigliano si appresta ad approdare per la prima volta in ventitré anni in uno dei paesi più importanti del basso Ionio cosentino: Crosia.

Qui, nella bella Piazza De Capua, sita nel grazioso centro storico della località calabrese, grazie al volere della sindaca Maria Teresa Aiello e di tutta la compagine amministrativa da lei guidata, mercoledì 21 agosto alle ore 22 sarà di scena un loro illustre cittadino: Peppe Voltarelli, senza dubbio uno dei cantautori più interessanti della scena contemporanea italiana, il quale ha fortemente voluto che il festival musicale più piccante d’Italia da quest’anno facesse tappa anche nella sua Crosia.

Artista poliedrico e carismatico, Voltarelli dopo essere stato per quindici anni il leader de Il Parto delle Nuvole Pesanti (band italiana famosa nel panorama folk-rock e della musica sperimentale), è oggi un cantautore apprezzato e pluripremiato (vincitore, tra l’altro, di tre targhe Tenco: come Miglior Album in dialetto nel 2010 per Ultima notte a Mala Strana; come Migliore Interprete nel 2016 per Voltarelli canta Profazio, omaggio al grande cantastorie calabrese Otello Profazio; e, ancra, come Migliore Inteprete nel 2021 per il suo acclamatissimo album Planetario), che nel corso della sua fortunata carriera solista ha alternato l’incisione di dischi, la scrittura di libri e il recitare in film e spettacoli teatrali, collaborando con alcuni tra i musicisti, attori e registi più importanti sulla scena italiana.

Nel corso della serata, a ingresso libero, l’artista, accompagnato dalla cantante Roberta Carrieri, dal trombonista (in questa occasione di scena anche come fisarmonicista) Giuseppe Oliveto e dal batterista Alessandro Marzano, presenterà al pubblico del PJF il suo ultimo lavoro discografico, “La grande corsa verso Lupionòpolis”, album di inediti pubblicato lo scorso anno da Visage Music, che oltre a essere nella rosa degli album finalisti per la Targa Tenco 2023 nella categoria “Miglior album in dialetto”, di recente ha vinto il Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana, il più prestigioso riconoscimento per la musica di tradizione in Italia, assegnato ogni anno alla migliore produzione musicale di ambito folk da una giuria composta da oltre cinquanta giornalisti specializzati e studiosi.

Settimo album in studio di Voltarelli, è il primo album di inediti a otto anni dalla pubblicazione del fortunato Voltarelli canta Profazio e due anni dopo Planetario ed è una raccolta di dieci nuove tracce – di cui otto canzoni in dialetto calabrese – registrate a New York da Marc Urselli (tre Grammy Award e collaborazioni, tra gli altri, con Nick Cave e Lou Reed) nello storico EastSide Sound di Manhattan e prodotta artisticamente e arrangiata dal pianista italiano di base a Los Angeles Simone Giuliani (che ha al suo attivo produzioni con Andrea Bocelli e la London Symphony Orchestra).

Dopo questa attesissima tappa a Crosia, il festival organizzato con il patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Ente Parco Nazionale del Pollino e il cui progetto è stato presentato a valere sull’avviso pubblico relativo agli eventi culturali 2024 della Regione Calabria nell’ambito delle attività relative al brand Calabria Straordinaria, giovedì 22 agosto tornerà sul Tirreno con il concerto targato Laos Jazz Fest di Mario Rosini in programma a Scalea nel cortile di Palazzo Spinelli, per poi proseguire in altre zone della regione con i concerti della cantante brasiliana Fernanda Santanna e della vocalist americana Joyce Yuille, in programma, rispettivamente, il 23 e il 25 agosto al Faro Votivo di Mormanno e nella Villa Comunale di San Marco Argentano, prima dell’incursione silana del 29 agosto (con il concerto di Sasà Calabrese a Camigliatello) e del gran finale nel territorio comunale di Corigliano Rossano, dove saranno di scena il leggendario batterista del Pat Metheny Group Paul Wertico (il 28 agosto nel chiostro di Palazzo San Bernardino nel centro storico di Rossano) e la travolgente cantante portoghese Maria Joao (di scena il 31 al Castello Ducale di Corigliano).

Dopo questa ricchissima sessione estiva, il gran finale del PJF 2024 è in programma, invece, per il prossimo 30 novembre, giorno in cui al Cine Teatro Garden di Rende una vera e propria all star band formata dall’incendiario chitarrista Robben Ford, dallo storico bassista dei The Rolling Stones Darryl Jones, dal pianista dalle mille collaborazioni importanti Larry Goldings e dal poderoso batterista Gary Husband salirà sul palco per fare un suo tributo all’indimenticabile Jeff Beck.