“Cassano rinasce con i sold out registrati dagli eventi costieri”. La soddisfazione del sindaco Papasso: “Costa di Sibari sempre più punto di riferimento turistico”

L’ennesimo sold out registrato con lo spettacolo di Lucilla chiude la prima parte del cartellone degli eventi estivi cassanese “EstateVenti24”. Una folla trepidante di bambini (e di genitori) ha accolto ieri sera, in piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari la youtuber dei record «che viene dal sole portando raggi di felicità per giocare e cantare e ogni tanto arriva sulla Terra per far divertire tutti i bambini».

Sono stati tantissimi, infatti, i giovani ospiti del complesso turistico cassanese che dal tardo pomeriggio e fino a sera hanno preso parte alla grande festa organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Papasso.

Lucilla con il suo spettacolo unico e adorato dai piccoli ha conquistato tutti, regalando oltre un’ora di gioia e divertimento. Ma si è trattato solo l’ultimo successo registrato dall’estate cassanese. Domenica sera erano stati circa diecimila le persone arrivate per sostenere e ascoltare Franco Ricciardi.

Il cantante e attore di origine napoletana è stato il vero mattatore fin qui dell’estate cassanese con circa diecimila persone che hanno invaso l’area spettacoli di Marina di Sibari per abbracciare Ricciardi che si rivolge al popolo dopo una gavetta lunghissima e le cui origini sono state un punto di partenza e non di arrivo. Ospite fisso in Rai da Mara Venier, Ricciardi ha fatto incetta di premi vincendo due David di Donatello (uno nel 2014 per la migliore canzone originale con il brano ‘A verità, dal film Song’e Napule e l’altro nel 2018 per la migliore canzone originale con il brano Bang Bang, dal film Ammore e malavita). Nel suo palmares anche un nastro d’argento, un Ciak d’oro nel 2018, un Globo d’oro nel 2014 e un Disco d’oro nel 2024. Prima di lui altro pienone sempre nell’area spettacoli di Marina di Sibari con Cecè Barretta e la figlia Suamy con le loro canzoni che parlano di cultura popolare, delle tradizioni calabresi, dei sentimenti e di quel passato su cui si basa il futuro, di Sud e di Calabria e che raccontano uno spaccato della società odierna. Proprio per questo Cecè e sua figlia sono tanto amati dal pubblico.

Ma migliaia di persone avevano seguito anche Fausto Leali in Piazza Roma a Doria e I Nomadi su Corso Laura Serra a Lauropoli.

Dopo Ferragosto partirà la seconda parte del cartellone degli eventi cassanesi: sabato 17 (ore 21:30) in piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari toccherà poi all’artista di origini cassanesi Cinzia Conso esibirsi nell’ambito del The Voice Summer Tour 2024. Giovedì 22 agosto due eventi: alle ore 21:00 a Marina in Piazza Rosa dei Venti si esibirà Pasquale Nigro per “Canto l’autore” e alle 21:30 a Millepini i James Live Band in concerto. Il 23, 24 e 25 agosto è calendarizzato, invece, il Sibari art fest ai Laghi di Sibari con Incontri culturali, presentazioni di libri e approfondimenti. Domenica 25 agosto altri due appuntamenti: la gara podistica StraCassano ai Laghi di Sibari e la Festa del Monte (alle ore 21) al Parco del Monte con Paolo Marra e i Mosaiko. Nell’area cinema di Marina di Sibari il 31 luglio e l’8, il 19 e il 27 agosto (sempre con inizio alle ore 21:30) si terrà anche la Rassegna Cinemamare. Chiusura, come da tradizione, sabato 7 settembre con la Notte Bianca 2024 a Cassano centro con spettacoli, sapori, danza, musica e grandi ospiti e il cui programma sarà annunciato a ridosso dell’evento.

«Questi sold out – commenta il sindaco Papasso – sono un modo chiaro per far vedere come la costa di Sibari sia stata recuperata non solo da punto di vista infrastrutturale ma anche e soprattutto dal punto di vista dell’immagine della città di Cassano. Gli eventi di Lucilla, Ricciardi, Cecè Barretta, I Nomadi e Fausto Leali hanno attirato molte persone da fuori provincia e regione. Cassano non è più visto come un comune da evitare. Ed è motivo di orgoglio del sindaco e dell’intera amministrazione comunale anche perché sono arrivati i complimenti delle forze dell’ordine. Era una promessa che abbiamo fatto in campagna elettorale e l’abbiamo mantenuta. Cassano Sibari si candida sempre più ad essere elemento di congiunzione tra la Sibaritide e il Pollino anche in vista di possibili sviluppi nei futuri processi amministrativi con la costa di Sibari che è sempre più punto di riferimento turistico per giovani e per la qualità degli eventi».