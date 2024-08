Lamezia, grande successo per la serata “Liriche e Note sotto le stelle”

Un trionfo di emozioni, arte e cultura ha caratterizzato la serata di gala “Liriche e Note sotto le stelle”, che si è tenuta lo scorso 9 agosto presso le suggestive Terme Caronte di Lamezia Terme. Giunta alla sua undicesima edizione, la manifestazione organizzata dall’associazione culturale San Nicola, sotto la guida appassionata del presidente Pino Morabito, ha registrato un successo straordinario, confermandosi come uno degli eventi più attesi dell’estate calabrese.

La serata, condotta da Giovanni Mazzei, ha saputo coniugare eleganza e contenuti di grande spessore artistico, di fronte a un pubblico numeroso e attento, venuto per celebrare non solo le arti, ma anche l’impegno e la dedizione di personalità che hanno lasciato un’impronta significativa nelle loro comunità.

Tra i momenti più attesi, la consegna dei premi è stata accolta con grande entusiasmo. La giornalista Rosaria Talarico è stata omaggiata per il suo lavoro e la sua dedizione nel campo dell’informazione; così come emozionante è stato il tributo al prof. Umberto Zaffina. Altri momenti toccanti sono stati il ricordo di Pasquale Funaro e della poetessa Pina Majone Mauro (premiato dall’assessore alla cultura di Lamezia Terme, Annalisa Spinelli) con un sentito riconoscimento che ha commosso i presenti. Estremamente importante il tributo alla cittadinanza del comune di Falerna, esempi di solidarietà e comunità; il sindaco del centro tirrenico, Francesco Stella, è stato premiato dal sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, e dal Vescovo della diocesi di Lamezia, Sua Eccellenza Serafino Parisi.

L’atmosfera magica della serata è stata arricchita dalle declamazioni poetiche di Salvatore De Biase e Pino Mete, che hanno incantato il pubblico con la loro maestria nel dare vita alle parole. La parte musicale è stata altrettanto memorabile, con le esibizioni dei prof. Luca Laganà e Paolo Isabella e della cantautrice Januaria, che hanno regalato al pubblico momenti di pura emozione. Vulcanica e molto partecipata è stata l’incursione del noto attore e cabarettista Gianni Pellegrino.

“Liriche e Note sotto le stelle” si conferma, anche quest’anno, non solo come un evento di alto valore culturale, ma come un appuntamento imprescindibile per tutti coloro che amano

l’arte in tutte le sue forme. Il successo della serata testimonia l’importanza di iniziative come questa, capaci di unire comunità, celebrare il talento e preservare le tradizioni culturali del territorio.