Mormanno: inaugurato il nuovo parcheggio nel rione Costa

Ripensare i luoghi e renderli fruibili e funzionali alle esigenze della comunità nell’ottica di uno sviluppo complessivo che fa della riqualificazione il punto di forza degli interventi pubblici. E’ questa la sintesi del nuovo progetto portato a termine dall’amministrazione comunale di Mormanno, guidata dal sindaco Paolo Pappaterra, che nei giorni scorsi ha inaugurato il parcheggio nel rione Costa, nel cuore del centro storico, in località Castello.

«Qui fino a poco tempo fa esisteva un’area abbandonata, oggi abbiamo ripristinato lo spazio in località Castello donandogli una doppia valenza. Innanzitutto lo abbiamo reso un’area parcheggio, che migliora la viabilità e l’accessibilità nel centro storico, e poi abbiamo realizzato una splendida terrazza con una vista mozzafiato sulla Valle del Mercure. Ecco la sintesi di ciò che pensiamo e vogliamo continuare a fare per Mormanno: spenderci in interventi e progettualità che migliorano la vivibilità del borgo e li rendono funzionali alle esigenze dei cittadini e dei turisti che in numero sempre maggiore ci scelgono per ammirare le bellezze del Pollino e immergersi nel ritmo di una comunità accogliente».

Alla inaugurazione dell’opera nei giorni scorsi oltre ai rappresentanti istituzionali dell’amministrazione e del consiglio comunale erano presenti l’assessore all’agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, e il presidente del Gal Pollino Sviluppo, Domenico Pappaterra, che hanno sottolineato l’importanza di tali interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio.