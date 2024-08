Franco Pichierri nominato Commissario dell’area urbana di Cosenza – Rende – Castrolibero di Noi Moderati. Questa nomina intende rafforzare la proposta della città unica e si pone in linea con la programmazione del provinciale, considerato che il dott. Pichierri è membro del comitato per la fusione dei comuni. La nomina del dott. Pichierri supporterà il lavoro del nostro commissario di Cosenza, Fulcio Campanaro, e del nostro Commissario di Rende, Maurizio Bonofiglio, ai quali è stato chiesto un grande impegno per la crescita del partito in quanto sulla città di Cosenza si concentrerà la nostra futura programmazione.