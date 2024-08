A Cariati “La notte del Campione” celebra Antonio Fuoco

Emozioni da rivivere, auto Ferrari da ammirare, attestazioni di stima ed affetto durante “La notte del Campione”, l’evento, in programma sabato 10 agosto, che l’Amministrazione comunale di Cariati ha pensato per il concittadino Antonio Fuoco reduce dalla vittoria, nel mese di giugno, della leggendaria 24 Ore di Le Mans al volante della sua Ferrari 499P.

Saranno Giuseppe Greco ed il telecronista sportivo di Sky Lucio Rizzica a presentare l’evento che, a partire dalle 18:00, colorerà di rosso Ferrari il lungomare Cristoforo Colombo per proseguire, sul palco allestito in Piazza Padre Pio, fino a tarda notte con sorprese, musica e divertimento.

Tra gli ospiti, il giornalista ed esperto di motori Albino Talarico.

Attesi, inoltre, molti appassionati del Cavallino Rampante provenienti da più parti della Calabria per celebrare il pilota che con la sua storica impresa, con i suoi compagni di squadra Molina e Nielsen, è riuscito a portare sulla vetta del mondo il nome non solo della Ferrari e dell’Italia ma anche della Calabria e della sua amata Cariati.

Non mancheranno bottiglie da stappare e tante bollicine, come tradizione sul podio automobilistico, per festeggiare il pilota cariatese ormai nella storia del motorsport italiano e della Ferrari.