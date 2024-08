Cosenza, installate nuove panchine al Parco del Benessere

Sono state installate ieri pomeriggio due panchine sul Parco del Benessere nella zona dei due fiumi, a cui ne seguiranno altre.

Prosegue così la collaborazione attiva tra il sindaco Franz Caruso ed ampi strati della comunità amministrata tra mondo dell’associazionismo, classe imprenditoriale e commerciale. E’ grazie, infatti, alla generosità dell’imprenditore Gianni Zicarelli che il primo cittadino di Cosenza ha soddisfatto le esigenze degli assidui frequentatori del Parco del Benessere.

“Ho voluto essere presente alla installazione di queste due prime panchine – ha affermato il sindaco Franz Caruso – per ringraziare personalmente Gianni Zicarelli, che ne sta ripristinando altre, e quanti, come lui, stanno dando tanto a Cosenza ed ai cosentini, donando opere, per esempio, volte a contestualizzare luoghi fino a ieri anonimi seppur di grande importanza. E’ il caso del progetto del Rotary Club Telesio, sulla “toponomastica del Centro Storico”, che aggiunge valore ai vicoli della nostra Cosenza Vecchia, della valorizzazione, attraverso Murales, dei pilastri della sopraelevata di via Padre Giglio per merito della Hobby Color di Federico Morabito o del programma di riqualificazione urbana portato avanti dal Rotary Club Cosenza Sette Colli, che ha adottato la rotatoria all’ingresso del Ponte San Francesco progettato dall’architetto Santiago Calatrava per il quale abbiamo approvato il primo contratto di sponsorizzazione.

La solidarietà e la vicinanza che ho instaurato con tanta parte del mondo civile e sociale della nostra città ha prodotto anche moltissimi altri importanti risultati, tra cui mi piace ricordare, l’installazione di numerosi defibrillatori donati da associazioni, imprenditori e organismi sindacali che hanno reso Cosenza una città cardio protetta. A voler tacere, ovviamente, del grande sostegno offerto dalla classe imprenditoriale e dai commercianti cosentini, negli ultimi due anni, all’organizzazione degli eventi natalizi. Sono questi esempi importanti di come, sin dal mio insediamento, sono stato circondato da energie e sinergie di valore che stanno sostenendo la mia azione a beneficio della collettività. Sono atti di comunanza e di solidarietà che superando ogni steccato ideologico, pongono al centro di ogni interesse il percorso di crescita che abbiamo avviato a Cosenza”.

“Alle due panchine installate ieri pomeriggio, ripristinate gratuitamente da Gianni Zicarelli – conclude Franz Caruso – ne seguiranno altre così da soddisfare le esigenze dei nostri concittadini, con particolare riferimento ai nonni cosentini”.