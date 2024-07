Mandatoriccio (Cs), iInaugurato l’inno dell’Istituto comprensivo statale

Alla dirigente Pacifico non sono mancate parole di ringraziamento verso chi ha consentito la buona riuscita dell’iniziativa, in particolare verso il Comune di Mandatoriccio, l’assessore Franco Mangone e la Giunta per aver consentito, in piena sicurezza, una manifestazione nella piazza cittadina; alla Polizia locale per il prezioso servizio svolto, al Dsga Serafino Catalano, per il costante supporto e ai collaboratori scolastici, Pino Veltri, Tonino Leone e Luigina Farao per la grande collaborazione, Al sig. Franco Mangone per aver fornito il service, al fiorista Greco per le piante, agli abitanti vicino alla piazza, in particolare la signora Rosa Chiarelli che con il marito Eduardo Arcangelo per la gentilezza nei confronti di tutti.