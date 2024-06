Locri (RC), concluso al Liceo Scientifico ‘Zaleuco’ il progetto Orientamento Sostenibile e Inclusivo: il bilancio delle attività con l’Unical

Grande entusiasmo al Liceo Scientifico Zaleuco di Locri, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, per la conclusione del Progetto Or.S.I (Orientamento Sostenibile e Inclusivo), che ha coinvolto le classi terze e quarte della scuola.

L’obiettivo del Progetto è quello di consentire ad ogni allievo di conoscere il contesto della formazione superiore e del suo valore, sperimentare la didattica disciplinare attiva, consolidare competenze riflessive e trasversali per la costruzione del proprio progetto di sviluppo formativo e professionale, e conoscere i settori del lavoro con i possibili sbocchi occupazionali.

I corsi, somministrati sia nelle scuole che nelle Università sono divisi in diversi profili: Area A) Conoscere il contesto della formazione superiore e del suo valore in una società della conoscenza, e informarsi sulle diverse proposte formative; Area B) Fare esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale, orientata dalla metodologia di apprendimento del metodo scientifico; Area C)Autovalutazione, verificare e consolidare le proprie conoscenze; Area D) Consolidare competenze riflessive e trasversali, per la costruzione del progetto di sviluppo formativo; Area E) Conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibili, nonché i lavori futuri, e il collegamento fra questi e le conoscenze e competenze acquisite.

A portare avanti e incentivare il Progetto Or.S.I è l’Università della Calabria, che partecipa attivamente alla Missione 4” Istruzione e Ricerca”. Componente 1: Potenziamento dell’Offerta dei servizi all’istruzione dagli asili nido all’Università. Investimento 1.6: Orientamento attivo della transizione scuola – Università” del PNRR, che mira a facilitare e incoraggiare il passaggio dalla scuola secondaria superiore all’Università, e a ridurre il numero di abbandoni universitari, contribuendo, in tal modo, all’aumento del numero dei laureati. L’iniziativa ha previsto l’offerta di corsi a beneficio di tutti gli studenti, a partire dal terzo anno della scuola superiore, per sostenerli nella scelta dell’istruzione terziaria, facilitando una migliore corrispondenza tra preparazione e percorso professionale, e aiutandoli ad orientarsi nella transizione scuola – Università.

L’intero percorso, al Liceo Zaleuco, ha visto come referente il prof. Corrado Sità, mentre un doveroso e sentito ringraziamento va ai diversi docenti che si sono susseguiti, sia online che in presenza, durante lo svolgimento del progetto: Prof.ssa Angela Costabile – Responsabile scientifica e referente del Programma Or.S.I, Delegata del Rettore per l’Orientamento in Ingresso, Delegata del Rettore per il Counseling Psicologico; il Servizio di Orientamento nelle figure della responsabile Dott.ssa Sonia Gallo e dei referenti per l’Orientamento in Ingresso Dott.ssa Maria Garofalo e Dott. Domenico Capristo; Dott. Mattia Torchia, Mentor/Coordinatore dell’Area Didattica; Dott. Donato Ferrari, Coordinatore dell’Area Amministrativa; Dott.ssa Rita Dodaro, Mentor; Dott.ssa Beatrice Palamara, Dott. Flavio Spadafora e Dott. Alessandro Madia, Tutor d’Aula; per le lezioni in presenza, presso il Liceo Scientifico Zaleuco: prof. Benedetto Carroccio (UNICAL), Dipartimento di Studi Umanistici, e il prof. Saverino Verteramo, Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (UNICAL). Quest’ultimo si è congratulato, in particolar modo con i ragazzi del terzo anno, sottolineando l’impegno, portato avanti egregiamente, per tutta la durata del percorso. Lo stesso Verteramo ha già coinvolto lo Zaleuco nel Programma di PCTO di Ingegneria (UNICAL), che si svolgerà il prossimo anno scolastico, finalizzato ai