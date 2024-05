Movimento NOI: “Franz Caruso si accorge dell’urgenza del nuovo ospedale di Cosenza e provincia. Meglio tardi che mai”

“Nel candidarsi alla guida della Città di Cosenza alle scorse Amministrative, il Movimento NOI, aveva inserito nel suo programma la necessità di realizzare immediatamente il nuovo ospedale civile di Cosenza nella zona Universitaria al fine di offrire agli abitanti di quella che sarà la Città Unica, un vero Policlinico Universitario di alto livello tecnologico e scientifico immediatamente raggiungibile da Cosenza, Rende e Castrolibero ma anche dall’intero territorio provinciale. Oggi, prendiamo atto che, finalmente, dopo avere sostenuto per oltre due anni la necessità di costruire l’ospedale a Vaglio Lise, zona che avrebbe consegnato lo stesso a mille problemi a carico dei cittadini, Sindaco e Amministrazione hanno compreso che è importante costruire ovunque si voglia ma subito. Bene, finalmente dopo oltre due anni il Sindaco e l’Amministrazione Caruso hanno capito che potevano risparmiare tutto questo tempo e magari chiedere anche scusa pubblicamente al Portavoce del Movimento NOI per averlo denunciato per diffamazione a mezzo stampa visto che hanno perso la causa che ha vinto Fabio Gallo nella qualità di Presidente del Movimento civico che, non solo aveva visto bene sul nuovo ospedale di Cosenza, Rende, Castrolibero e Provincia, ma aveva sempre anche operato in maniera legittima”.

Lo dichiarano i Delegati del Movimento civico NOI.