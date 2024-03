Corigliano Rossano: inaugurata panchina intitolata a Serafino Lefosse

È stata inaugurata lunedì scorso alla presenza della consigliera comunale Liliana Zangaro – delegata dal sindaco Flavio Stasi – e di don Giuseppe Scigliano che ha officiato un momento di raccoglimento nella preghiera, una panchina in memoria di Serafino “Fifino” Lefosse. Fifino era un uomo gentile che nella sua conosciuta bottega posta proprio all’incrocio di Torre Renzo, dove è stata collocata la panchina intitolatagli, accoglieva con il sorriso e consigliava gli appassionati di oggetti antichi. Tanti sono i cittadini che lo ricordano con affetto, un uomo semplice che ha saputo suscitare, attraverso la sua attività, emozioni e curiosità in un universo di cose dal sapore nostalgico, ma che al tempo stesso profumava di scoperta. E allora la donazione della panchina da parte dei familiari, il figlio Gennaro, Rossella e Maria non è solo un gesto generoso che arricchisce l’arredo urbano ma anche richiamo alle nostre radici, una memoria da difendere ricordando anche coloro i quali con il loro lavoro contribuiscono a raccontare la nostra bella storia.