San Giorgio Albanese (Cs), ok della Giunta ai progetti per la messa in sicurezza di scuole e strade

“Messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico; messa in sicurezza della strada di collegamento Pantanello – Colucci e completamento della strada Palombara Puscino. Per la progettazione delle opere strategiche di Mbuzati serve oltre mezzo milione di euro”.

È quanto fa sapere il sindaco Gianni Gabriele informando che la Giunta Municipale di San Giorgio Albanese ha provveduto ad approvare le apposite delibere, strumentali alla richiesta di fondi extra-bilancio.

In particolare, sul complessivo importo dei lavori pari a 3 milioni e mezzo di euro, è di 320 mila euro la parte relativa alla progettazione dell’intervento di messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico.

Per la messa in sicurezza della strada di collegamento Pantanello – Colucci, sull’importo complessivo presunto di 2 milioni di euro la quota da destinare alla progettazione è di 120 mila euro.

Dello stesso importo risultano la progettazione e l’investimento complessivo presunto per la messa in sicurezza ed il completamento della strada Palombara – Puscino.