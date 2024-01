Invecchiamento attivo, tutela dell’ambiente, orti urbani e inclusione sociale: a Casali del Manco investimenti per 78.000 euro per due progetti finanziati dalla Regione Calabria

Pronti 78.000 euro per investimenti in servizi in favore della collettività, dell’inclusione sociale e dell’ambiente. Il Comune di Casali del Manco, grazie alla sinergia con due associazioni del terzo settore, ha intercettato due diversi finanziamenti dalla Regione Calabria – provenienti da risorse PNRR -. I finanziamenti accordati sono relativi al bando emanato dal dipartimento regionale Salute e Welfare, nell’ambito dell’erogazione di risorse ad organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale.

Per la precisione, saranno finanziati il progetto “InSieme InBenessere”, ideato e proposto dall’APS Nemo’s Factory, con 35.000 euro, che sarà realizzato in collaborazione con il Comune, che aggiungerà 7.000 euro di cofinanziamento; e “Chilometro zero”, progetto redatto e proposto dall’Associazione Presila Pulita, con 28.800 euro, che verrà compiuto insieme allo stesso Comune, che investirà 7.200 euro come quota di cofinanziamento.

“InSieme InBenessere” è volto a favorire l’invecchiamento attivo, promuovere stili di vita salutari e la partecipazione alla vita sociale, valorizzando il contributo degli anziani alla società. Una vera e propria prosecuzione, in pratica, del progetto “AttivaMente Anziani” che sul territorio casalino ha riscosso grande successo, con il coinvolgimento di numerosi anziani in attività di vario genere. Le nuove risorse intercettate permetteranno all’Amministrazione, insieme all’APS Nemo’s Factory, di organizzare e promuovere per dieci mesi laboratori rivolti a cinquanta cittadini over 60, relativi all’attività fisica, all’alimentazione sana ed agli itinerari naturalistici, che si svolgeranno presso strutture comunali e/o presso i centri SAI del territorio.

“Chilometro zero”, invece, è un progetto finalizzato alla realizzazione di un intervento ecosostenibile, con gli obiettivi di migliorare la qualità della vita della popolazione, riqualificando alcune aree dei cinque ex Comuni, realizzando orti urbani, per fornire prodotti a chilometro zero, sensibilizzare la popolazione sul tema dell’ambiente, nonché per favorire l’inclusione tra cittadini di generazioni e culture diverse. Insieme all’Associazione Presila Pulita, il Comune ha in programma una serie di attività laboratoriali a scopo didattico e ludico; iniziative di sensibilizzazione ambientale, incentrate sui temi dell’ecosostenibilità, degli effetti delle variazioni climatiche, della salvaguardia ambientale; attività di garden therapy, cioè di ortoterapia destinata a promuovere il benessere psicofisico di tutti i cittadini, attraverso la cura delle piante e l’avvicinamento alla natura, con particolare attenzione alle persone fragili. Il progetto, inoltre, prevede la collaborazione con le istituzioni scolastiche e quindi con i giovanissimi del territorio, oltre all’installazione, per ogni orto, dei compattatori di rifiuti, al fine di incentivare ed ottimizzare la raccolta differenziata.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Francesca Pisani, che detiene anche la delega alle Politiche sociali, e dall’Assessore all’Ambiente Gianluca Ferraro, all’esito dell’istruttoria delle domande, presentate circa un mese addietro. “Questa amministrazione – hanno affermato Pisani e Ferraro – sta dimostrando grande attenzione nei confronti delle possibilità di finanziamento. Per gli enti locali, oggi, le risorse aggiuntive sono linfa vitale per poter promuovere servizi importantissimi per il territorio. Auspichiamo una proficua collaborazione con le associazioni del territorio – hanno aggiunto – per favorire lo sviluppo del nostro comprensorio ed un miglioramento delle condizioni di vita dei nostri cittadini”.