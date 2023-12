Corigliano Rossano (Cs), torna a riunirsi il Consiglio comunale: i punti all’ordine del giorno

È stato convocato il Consiglio Comunale in seduta di Question Time, ai sensi dell’art. 59 del

Regolamento del Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, nella Sala delle Adunanze Consiliari, in Piazza SS. Anargiri, per domano, 13 dicembre 2023, alle ore 15:30, al fine di dare corso alle seguenti interrogazioni:

1 – Interrogazione a risposta orale del Consigliere Vincenzo Scarcello al Sindaco e/o all’Assessore di riferimento, prot. n. 117745 del 16/10/2023, avente ad oggetto: “Lavori di demolizione e ricostruzione scuola primaria L. Ariosto

2 – Interrogazione a risposta orale del Consigliere Mattia Salimbeni al Sindaco e/o ali’Assessore di riferimento, prot. n. 129192 del 14/11/2023, avente ad oggetto:”Deliberazione di Giunta Comunale n. 329 del 28/09/2023 – Lavori di demolizione e ricostruzione scuola primaria L. Ariosto/ Approvazione progetto definitivo; Chiarimenti su lavori di ristrutturazione edificio cui è momentaneamente allocata la scuola”;

3 – Interrogazione a risposta orale del Consigliere Mattia Salimbeni al Sindaco e/o all’Assessore di riferimento, prot. n. 129197 del 14/11/2023, avente ad oggetto: “Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza del tratto stradale in località Torrelunga: modalità e tempi di realizzazione”.

Nel caso di seduta infruttuosa, la seconda convocazione è prevista, secondo le stesse modalità, per le ore 17 del 16 dicembre 2023.

Si dà atto che la diretta streaming audio-video garantisce comunque la pubblicità della seduta consiliare, assicurando la piena partecipazione del pubblico mediante accesso al seguente link: https://coriglianorossano.consiglicloud.it/home