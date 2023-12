Corigliano Rossano: domani il consiglio comunale si occupa di sicurezza e legalità

Lunedì 11 dicembre si terrà il consiglio comunale, in sessione straordinaria, con tema portante, Sicurezza e legalità, nella sede dell’ex Tribunale in Viale Santo Stefano con inizio alle ore 10. Decisione condivisa in sede di conferenza di capigruppo.

Al consiglio comunale sono state invitati a partecipare tutti i sindaci del territorio, le Forze dell’Ordine, il presidente del Tribunale di Castrovillari, il presidente del COA di Castrovillari, la procura, la questura, le associazioni di categoria, i consiglieri regionali, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto e la locale deputazione.

«Riteniamo la vostra presenza fondamentale – scrive la presidente del consiglio Marinella Grillo, invitando alla partecipazione – così da infondere nei cittadini quella fiducia necessaria nelle istituzioni tutte che all’unisono osteggiano l’esclalation criminale di cui è stato protagonista il nostro territorio che compatto vuole affermare e sostenere la presenza dello Stato”.

Tra gli altri punti all’ordine del giorno:

1. Art. 45, comma 1 ed Art. 64, comma 2, del D. Lgs 267 /2000 – Surrogazione del Consigliere Raffaele Vulcano con il Sig. Vergadoro Giovanni Maria – Convalida nuovo Consigliere;