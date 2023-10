Il sindaco Caruso formula gli auguri di buon lavoro alla neoeletta referente del M5S a Cosenza: “Complimenti a Rosa Bevilacqua”

“Formulo all’avv. Rosa Bevilacqua gli auguri di buon lavoro nell’importante, complesso e difficile incarico a cui è stata chiamata di referente del Movimento 5 Stelle a Cosenza”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso che aggiunge: “Seppur privi di rappresentati nel nostro Consiglio Comunale, con il Movimento 5 Stelle stiamo portando avanti, con la presenza nel mio Esecutivo di Veronica Buffone, il percorso di rinascita della città, attraverso un’azione decisa che, come mi piace ripetere, è sostenuta da tre pilastri fondamentali: legalità, trasparenza e solidarietà”.

“E’ una missione la nostra – prosegue Franz Caruso – improntata al cambiamento ed a servizio del bene pubblico, che ha necessità di essere sostenuta con convinzione dalle forze politiche e dai gangli sani della comunità cosentina. Gli attacchi, le maldicenze, la calunnia che i nostri oppositori si sforzano di spargere non rappresentano altro che miseri tentativi di arrestare la forza propulsiva che, nonostante le mille difficoltà che quotidianamente riscontriamo per la situazione drammatica ereditata sotto ogni punto di vista, sta riportando alla normalità la città, proiettandola verso un futuro di crescita e di sviluppo. In soli 20 mesi di amministrazione abbiamo fatto tantissimo, scardinando anche vecchi meccanismi e prassi. C’è ancora tanto da fare e lo faremo insieme al Movimento 5 Stelle, con cui abbiamo condiviso battaglie importanti, come quella recente contro la revoca del Reddito di Cittadinanza, che ha ampliato drammaticamente le sacche del disagio e della sofferenza lasciando, peraltro, i Comuni da soli a gestire la rabbia sociale”.

“La responsabilità del prestigioso incarico a cui è stata eletta l’avv. Rosa Bevilacqua è grande – conclude Franz Caruso – ma sono certo che saprà assumerla e portarla avanti con competenza e passione insieme a tutti gli altri referenti territoriali e con il sostegno della coordinatrice regionale Anna Laura Orrico”.