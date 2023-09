Cerisano, Contrade abbandonate e fogne esuberanti. Cittadini e Movimento NOI sul posto

Si è svolto il terzo incontro a Cerisano dedicato all’ascolto delle voci degli abitanti delle contrade che si è esteso alla visita della Contrada Valli, la prima delle problematiche ad essere stata posta al centro del dialogo con il Movimento NOI, dagli stessi cittadini. Situazione disperata per quanto riguarda la salute pubblica a causa dello sversamento fognario che a caduta libera raggiunge i terreni agricoli rappresentando un serio pericolo anche per le attività agricole e per la pastorizia, come mostrano le immagini assai eloquenti realizzate. All’incontro ed al sopralluogo, insieme all’Ing. Roberto Perri, Delegato del Movimento NOI di Cerisano, ed agli abitanti delle contrade, hanno partecipato il Portavoce nazionale del Movimento NOI Fabio Gallo, le co-fondatrici del Movimento NOI prof.ssa Luana Gallo delegata all’Ambiente che ha spiegato i reali pericoli per la salute pubblica e per l’ambiente, se non si dovesse intervenire subito, la dott.ssa Eleonora Cafiero referente per la Città di Rende, la Sig.ra Maria Ciliberto del settore organizzativo. Sono state realizzate immagini assai eloquenti ed una breve testimonianza video nella quale il delegato di Cerisano Roberto Perri ed il portavoce Fabio Gallo hanno mostrato il giusto lamento degli abitanti delle Contrade invitando il Sindaco pro-tempore a provvedere in tempi rapidi, attesa la pericolosità dei copiosi sversamenti fognari che si riversano a cascata, nei terreni sottostanti Nelle immagini, come segnalato dagli abitanti, si manifesta anche il pericoloso accesso ai nuclei abitativi a causa della strada dissestata.