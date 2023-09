Bimbo morto in ospedale a Cosenza, il vescovo Savino: “Grande dolore. Ora rispettoso silenzio”

Il vescovo della diocesi di Cassano e vice presidente della Cei, monsignor Francesco Savino, in pellegrinaggio in Terra Santa, appresa la notizia della morte nell’ospedale di Cosenza del bambino di 15 mesi e delle gravissime condizioni in cui versa il suo fratellino di 5 mesi, ha invitato tutti “al rispettoso silenzio e all’unanime preghiera davanti a così grande dolore innocente”.

Monsignor Savino ha altresì espresso alla famiglia Di Cicco, e in particolare ai genitori Domenico e Patrizia, “vicinanza concreta, invocando il dono della consolazione di Dio”.

Il vescovo, infine, ha invitato tutti i fedeli della Diocesi a unirsi in preghiera perché il piccolo di 5 mesi “possa presto ristabilirsi ed essere riabbracciato dai genitori e da quanti lo amano e lo attendono”.