Minoranza linguistiche, Straface incontra Succurro: “L’attenzione sarà sempre alta”

“Lavorare insieme per il territorio è fondamentale così come lo è ascoltare le preoccupazioni della popolazione e dar loro le giuste risposte, evitando le strumentalizzazioni che fanno solo male e generano ansie nella popolazione. Ecco perché nell’incontro di oggi con la Presidente della Provincia Rosaria Succurro è stato rimarcato che nel disegno più ampio che riguarda il ridimensionamento scolastico nazionale, le minoranze linguistiche, nella nostra Regione, verranno salvaguardate.

D’altronde le linee guida approvate dalla Giunta regionale nelle scorse settimane vanno proprio in questa direzione e devono essere viste come uno strumento importante per i Comuni e le Province e non come un limite o un vincolo. Stiamo lavorando nell’interesse della cittadinanza ed insieme alla Presidente Succurro possiamo affermare che non solo non verranno toccate le minoranze linguistiche ma che l’attenzione nei loro confronti sarà sempre alta, così come la loro tutela.

Inoltre, a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, possiamo altresì dire che è stato già finanziato con 250 mila euro l’Itc Palma che vedrà sorgere al suo interno una pista di atletica, una per il salto in lungo, le tribune a gradinate nonché l’adeguamento degli spazi esterni, tutto ciò a favore degli studenti e della loro educazione fisica e sportiva”.

Lo afferma, in una nota, Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative e delegata dal Presidente Occhiuto ai rapporti fra le comunità Arbereshe e il Consiglio Regionale.