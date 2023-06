Auto d’epoca e turismo sostenibile nel Pollino con il circuito ‘Felice Nazzaro’

Anno dopo anno diventa una e vera propria “classica” la gara di Regolarità Auto Storiche a cura dell’Historic Club di Castrovillari. Il circuito Felice Nazzaro è stato presentato in anteprima nella puntata di oggi di Buongiorno Regione con la presenza, negli studi della Rai di Cosenza, di Marco Campilongo della scuderia cittadina e Club Aci Storico che da nove anni organizza l’evento che attrae drivers ed appassionati da tutta Italia.

Il Pollino tra auto d’epoca e turismo sostenibile si prepara ad accogliere decine di equipaggi che si cimenteranno nell’unica gara titolata fra Puglia, Calabria e Basilicata, diventando una tappa importante per tutto il Sud. Arriveranno da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Campania e ovviamente dalla Calabria i drivers che tra sabato e domenica si sfideranno tra i tornanti e le bellezze del Parco nazionale del Pollino sui 130 km di circuito disegnati tra i comuni di Castrovillari, Morano Calabro e Mormanno.

Un evento che vuole coniugare motori e turismo sostenibile in un mix vincente che si arricchisce non solo della gara per auto storiche, ma anche di tante attività collaterali come tour enogastronomici, visite guidate sul territorio, accoglienza a tutto tondo.

La nona edizione del Circuito Felice Nazzaro sarà presentata alla stampa mercoledì 21 giugno alle ore 18:00 nella sala consiliare del comune di Castrovillari nel corso di una conferenza stampa alla presenza del presidente dell’Historic Club Castrovillari, Domenico Campilongo, il presidente di Aci Cosenza, Ernesto Ferraro, il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, l’assessore al turismo, Ernesto Bello, il sindaco di Mormanno, Paolo Pappaterra, ed il presidente del consiglio di Morano Calabro, Mario Donadio.

Quella del Pollino è «una vera esperienza immersiva tra la natura del parco più grande d’Italia, i sapori di una terra generosa, i borghi affascinanti e i panorami mozzafiato da godere a bordo di auto storiche» spiegano gli organizzatori.