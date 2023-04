Gabriele Greco deceduto in Campania: disposta autopsia sul 28enne cosentino

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Gabriele Greco, il 28enne di Cosenza deceduto il 25 aprile all’ospedale Moscati di Aversa a seguito di un malore. La Procura di Napoli ha disposto accertamenti per accertare le cause della morte del giovane.

Il 28enne, figlio di noti e stimati professionisti cosentini, si trovava in Campania a casa di amici dove stava trascorrendo il 25 aprile quando all’improvviso ha avvertito un malore. Gli amici hanno subito chiamato i soccorsi e il 28enne e’ stato trasportato in ospedale dove i medici hanno provato a rianimarlo ma per il ragazzo, laureato in Psicologia, non c’e’ stato nulla da fare.