Cosenza, ultimazione dei lavori di ripristino della rete idrica: modifica della circolazione su Via Marini Serra fino a lunedì 24 aprile

Per consentire alla ditta esecutrice di ultimare i lavori di ripristino della rete idrica comunale su via G.Marini Serra, a cura del Settore Infrastrutture di Palazzo dei Bruzi, la Polizia Municipale ha disposto, con propria ordinanza, dalle ore 17,00 di oggi, sabato 22 aprile, e fino alle ore 20,00 di lunedì 24 aprile, l’istituzione, sulla stessa via Marini Serra, del restringimento della carreggiata e del divieto di transito per i mezzi pesanti.

E’ stato altresì istituito, su vicolo Francesco Luigi Fiorentino, il divieto di transito pedonale.

I pedoni potranno percorrere Vicolo Luigi Magnelli e Vicolo Giuseppe Ruggiero Fucilla.

Per la viabilità la Polizia Municipale indica, come percorsi alternativi:

1) Via M.Martire-via Casali-via P.Sprovieri-Via S.Cavalcanti-Strada Statale 107;

2) Ponte S.Lorenzo-Spirito Santo-via F.Petrarca-via A.Siniscalchi-Portapiana (solo autovetture, escluso mezzi pesanti).

Il provvedimento della Polizia Municipale si è reso necessario per garantire le migliori condizioni di sicurezza sia agli addetti ai lavori che agli utenti della stra