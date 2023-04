Corigliano Rossano (Cs), al via i controlli da parte delle guardie zoofile E. R. A.

Partirà lunedì il servizio di Guardie Zoofile affidato all’associazione E. R. A. a seguito di manifestazione d’interesse del Comune di Corigliano-Rossano.

Le Guardie Zoofile si dedicheranno in particolare ad effettuare controlli a tappeto sulla corretta detenzione dei cani padronali.

In particolare la mappatura riguarderà l’dempimento dell’obbligo del microchip e consentirà il monitoraggio dei cani non sterilizzati.

Il censimento riguarderà anche la popolazione canina randagia con particolare attenzione alle aree rurali dove ha origine il fenomeno del randagismo a causa dell’abbandono e/o mancata custodia dei cani.

In particolare per ogni animale censito, verrà compilata una apposita scheda

anagrafica in cui saranno riportate le informazioni generali sull’animale.

Inoltre le guardie zoofile attenzioneranno le segnalazioni/denunce di maltrattamento ed effettueranno controlli nelle strutture di detenzione degli animali. Interventi programmati e coordinati che – si legge in un comunicato stampa del Comune di Corigliano Rossano – permetteranno un miglioramento delle condizioni dell’habitat territoriale e delle aspettative dei cittadini.

Interagendo con i volontari, con il Corpo di Polizia Locale e con gli Uffici comunali preposti verranno attuate azioni di contrasto degli abbandoni, di contenimento delle spese comunali di custodia e di sensibilizzazione della cittadinanza.

Verranno organizzati nei prossimi giorni appositi incontri per presentare gli operatori del servizio che, come noto, possono elevare sanzioni amministrative nel caso in cui riscontrino violazione delle norme locali e nazionali in materia di benessere animale.