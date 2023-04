Il sindaco Caruso incontra il commissario De Salazar: focus sulla realizzazione del nuovo Ospedale Hub di Cosenza

Visita istituzionale del sindaco Franz Caruso e del Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Mazzuca al commissario dell’AO Vitaliano De Salazar. Il presidente Mazzuca è stato accompagnato dal capogruppo, Francesco Gigliotti.

L’incontro è servito ad affrontare le diverse problematiche che si riscontrano nell’erogazione dei servizi ospedalieri, in un clima di massima collaborazione e sinergia indirizzato a dare risposte sempre più adeguate ai bisogni dei cittadini/utenti. In particolare il sindaco Franz Caruso ed il presidente del consiglio Giuseppe Mazzuca hanno rinnovato apprezzamento e fiducia nell’azione che sta portando avanti il commissario De Salazar, anche a seguito del nuovo atto aziendale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza che qualifica il sistema ospedaliero nel territorio provinciale, prestando particolare attenzione al Dipartimento Materno Infantile. Inevitabilmente si è affrontato anche il tema della realizzazione del nuovo Ospedale Hub di Cosenza, soprattutto a seguito della comunicazione ufficiale da parte di Inail del finanziamento assegnato e del cronoprogramma proposto.

“Il rapporto di condivisione e confronto instaurato – hanno affermato il sindaco Franz Caruso ed il presidente Giuseppe Mazzuca – sta già dando ottimi frutti. Nel proseguire sulla rotta impostata, però, dobbiamo ora alzare l’asticella degli obiettivi da raggiungere, perseguendo, senza se e senza ma, con il necessario supporto e sostegno del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, la costruzione del nuovo ospedale HUB di Cosenza in tempi rapidi e certi. Ed, infatti, nel mentre abbiamo apprezzato le procedure portate avanti da Inail, è indubbio che il nuovo codice degli appalti ci consente di accorciare i tempi previsti soprattutto se saremo capaci di persistere nel lavoro sinergico tra Regione Calabria, Comune e AO a beneficio della collettività. Grazie a ciò sono stati compiuti già passi da giganti, avendo il consiglio comunale bruzio espletato le procedure di propria competenza ed individuato in Vaglio Lise il sito in cui dovrà sorgere la nuova struttura”.

Il Primo Cittadino di Cosenza ed il Presidente del Consiglio Comunale hanno ipotizzato, quindi, riconoscendo la lungimiranza del Governatore della Calabria nel nominare Vitaliano De Salazar a governare le criticità dell’Annunziata per superarle, una diretta partecipazione dello stesso De Salazar nei processi di realizzazione del nuovo Ospedale HUB.

“Questo perché – hanno sostenuto il sindaco Franz Caruso ed il presidente del Consiglio Giuseppe Mazzuca – è indubbio che tirare fuori dalle secche in cui si trovano i servizi ospedalieri cosentini, non può che significare offrire alla utenza una struttura, moderna, dignitosa e accogliente, utile alla città ed alla sua vasta area provinciale, atteso che l’Annunziata è ormai un immobile, costruito più di ottant’anni fa, obsoleto e angusto”.

Il Commissario De Salazar,che ha espresso parole di apprezzamento e di condivisione per il lavoro sinergico e di collaborazione proposto dai rappresentanti istituzionali della città di Cosenza, ha rassicurato gli stessi sulla sua partecipazione già attiva nel gruppo di lavoro operativo voluto dal presidente Roberto Occhiuto.