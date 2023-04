Il cordoglio del sindaco Franz Caruso per la scomparsa di Mauro Giancaspro, ex direttore della Biblioteca Nazionale di Cosenza: “Se ne va grande intellettuale”

“Con Mauro Giancaspro scompare un grande intellettuale dalla immensa cultura che ha dato lustro a tutta l’Italia ed anche alla nostra città, per tutto il lungo periodo nel quale ha diretto la Biblioteca nazionale di Cosenza. A lui, che era stato insignito, nel 2015, della cittadinanza onoraria di Cosenza va il nostro commosso pensiero e l’abbraccio di tutti i cosentini”.

Così il Sindaco Franz Caruso dopo aver appreso la notizia della scomparsa di Mauro Giancaspro, direttore per quasi vent’anni della Biblioteca Nazionale di Napoli e per un decennio anche della Biblioteca Nazionale di Cosenza.

“Sono, in questo momento particolarmente doloroso, vicino alla città di Napoli ed al suo Sindaco Gaetano Manfredi – ha sottolineato nel suo messaggio di cordoglio Franz Caruso – per quel che per tutti i napoletani rappresenta la scomparsa di Mauro Giancaspro. Una perdita enorme per la cultura del Paese e della città di Napoli. Giancaspro – ha ricordato Franz Caruso – era, dal 2015, cittadino onorario di Cosenza. Un riconoscimento che gli era stato conferito per il dinamismo e la vivacità che lo contraddistinguevano e che aveva messo al servizio dell’istituzione culturale alla cui guida era stato chiamato e che conobbe in quegli anni un periodo di grande fertilità, trasformandosi da luogo di mera conservazione e fruizione di libri a vero e proprio centro di promozione culturale, presto divenuto sede e fermento di una molteplicità di iniziative, dando spazio alla musica, all’arte e ad ogni altro genere di incontri che ne testimoniarono il grande fervore. Ed anche quando fece ritorno nella sua Napoli, Mauro Giancaspro seppe mantenere uno strettissimo legame con Cosenza tornandovi ogni qual volta se ne presentava l’occasione e vivificando il rapporto tra la nostra tradizione e quella della sua città d’origine. Ecco perché – ha concluso il Sindaco Franz Caruso – oggi siamo ancora più tristi nell’apprendere la notizia della sua scomparsa”.

Il primo cittadino ha espresso ai familiari del direttore Giancaspro le condoglianze di tutta l’Amministrazione comunale.