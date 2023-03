Il Soccorso Alpino forma nuovi tecnici a Casali del Manco

Nella giornata di ieri, presso gli impianti di risalita di Lorica, frazione del comune di Casali del Manco (CS) nel Parco Nazionale della Sila, si è concluso il corso che ha visto impegnati 10 tecnici del Soccorso Alpino (8 tecnici appartenenti al Servizio Regionale Calabria e 2 tecnici del Servizio Regionale Sicilia) per l’ottenimento della qualifica che abiliterà “Tecnici di Soccorso in Pista” come disposto dal decreto legge 14 agosto 2020 n° 104 legge di conversione n° 126 del 13/10/2020.

Il secondo modulo ha contemplato una parte teorica ed una pratica con l’approfondimento di procedure quali la valutazione, le manovre da effettuare in caso di arresto cardiaco e/o respiratorio, l’immobilizzazione della persona infortunata, il trasporto per mezzo della barella in presenza di istruttori medici della Scuola Nazionale Medica (SNaMed) del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico.

Si ringrazia il direttore del Parco Nazionale della Sila per aver messo a disposizione, presso la sede dell’Ente Parco Sila a San Giovanni in Fiore (CS), una sala per le attività didattiche.

Doverosi ringraziamenti vanno, inoltre, ai Dirigenti delle Ferrovie della Calabria Srl, al Direttore di Pista e agli addetti agli impianti di risalita di Lorica.