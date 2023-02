Spezzano Albanese (Cs), Enti comunali e scuole a confronto sul patto educativo

Dopo l’approvazione del protocollo di intesa che proclama un Patto Educativo tra i quattro comuni del territorio, martedì scorso i delegati dei comuni di Spezzano Albanese, Tarsia, San Lorenzo del Vallo e Terranova da Sibari, con il presidente dell’Associazione Polis Prof. Aldo Pugliese, dopo un primo ed importante incontro con il Vescovo dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati, Mons. Aloise, hanno incontrato le Dirigenti delle strutture scolastiche presenti sul territorio, al fine di definire i prossimi step del programma educativo.

Un Patto Educativo – si legge in un comunicato stampa – fortemente voluto dal Presidente dell’associazione Polis Prof. Aldo Pugliese e dalla consigliera delegata alla cultura Avv. Rossana Nociti, che coinvolgendo le Amministrazioni dei quattro comuni, le istituzioni ecclesiastico-religiose ricadenti nel territorio dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati e le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, si concretizzi nella promozione di un Concorso Letterario a Premi per la migliore recensione da parte degli alunni delle scuole e dei giovani in età scolare, ricadenti nel territorio interessato, ed aventi per tema le Encicliche di Papa Francesco: “Laudato Si..”, “Fratelli Tutti, “Evangelii Gaudium” ed il libro-intervista “Ritorniamo a sognare”.

L’obiettivo è promuovere un’efficace educazione ai valori della solidarietà, del rispetto degli altri e per la tutela dell’ambiente circostante, in cui essi agiscono quotidianamente, individuando nella scuola il riferimento più importante di questo processo di crescita e di sviluppo, che non precluda, però, ulteriori percorsi, iniziative e strumenti di promozione che possano accrescere nei giovani questa nuova consapevolezza.

Grande è adesso l’impegno delle Istituzioni coinvolte che si dichiarano entusiaste di intraprendere insieme questo importante percorso educativo.