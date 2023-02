Trebisacce (Cs), finanziati dal Viminale tre interventi di messa in sicurezza

“Consolidamento dell’area intorno al Bastione, balcone sullo jonio e sulle pianure dell’antica Sybaris; mitigazione del rischio idrogeologico del Torrente Saraceno, sulla sponda ricadente nel territorio comunale e messa in sicurezza del centro abitato in località Vela. Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e della Finanza ha riconosciuto al Comune di Trebisacce, nell’ambito del Fondo Progettazione per interventi di messa in sicurezza per l’anno 2022, i finanziamenti per la realizzazione delle progettazioni, definitive ed esecutive”.

È quanto fa sapere il sindaco di Trebisacce, Alex Aurelio, esprimendo soddisfazione con l’assessore ai lavori pubblici Claudio Roseto per questo importante risultato che consentirà di compiere un passo avanti nella programmazione di questi interventi.

“L’auspicio – aggiunge – è quello di poter intercettare in seguito i fondi necessari per la concretizzazione di queste opere strategiche per il territorio.

Nei giorni scorsi la Giunta Municipale ha preso atto dei finanziamenti e ha dato mandato al responsabile dell’UTC per affidare i servizi di ingegneria, architettura e le indagini geologiche”.