Rende, alla presentazione del libro di Castagna la sagoma di Manna. L’intervento dell’avvocato: “Si stanno coniugando malagiustizia e interessi politici”

Una sagoma a tratteggiare i contorni di una vicenda “che pare coniugare malagiustizia e interessi politici”.

Aggirato “l’incomprensibile diniego”, l’avvocato Marcello Manna è intervenuto in video-collegamento alla presentazione del libro di Roberto Castagna “Leader al contrario. Libertà, giustizia sociale e tutela dei lavoratori”, scritto dal leader sindacale con il giornalista Francesco Kostner.

Il Tribunale di Cosenza aveva infatti impedito all’avvocato di poter presenziare all’evento.

Citando Antoine Garapon sulle libertà fondamentali e lo stesso volume di Castagna e Kostner in cui si parla di magistratura condizionante il libero esercizio della democrazia, Manna parla di: “una scelta incomprensibile visto che il convegno a cui si chiedeva di partecipare come relatore riguardava l’attività professionale e non già quella amministrativa. L’applicazione della misura in atto è esclusivamente relativa alla funzione di sindaco e la scelta della misura è stata effettuata tenendo conto della c.d. Legge Severino”, aggiungendo: “da quando le attività culturali sono considerate pericolose e non essenziali a tal punto da far decidere per il diniego?”.

L’avvocato ha poi confermato che nei prossimi giorni indirà una conferenza stampa: “Per mostrare gli atti che dimostrano l’accanimento giudiziario con finalità politiche che l’inchiesta sottende”.