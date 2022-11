Ucraina, un gesto di pace in una scuola calabrese

Un gesto di pace in una scuola calabrese. È successo all’I.I.S. ITE Liceo Scientifico di Mirto Crosia, guidato dalla Dirigente Sara Giulia Aiello, nel corso della presentazione del libro Giovanni Paolo II il Papà della Comunicazione di Antonio Modaffari. “Elisa di origine Ucraina e Isabella di origine russa-dichiara Modaffari- si sono abbracciate dopo la lettura dell’articolo 28 della convenzione dei diritti umani. È stato un momento emozionante, un gesto di pace bellissimo che vuole rappresentare una speranza, quella speranza incarnata da Papa Giovanni Paolo II prima e Papa Francesco che oggi, con il suo incessante lavoro, sta provando a realizzare la pace in un momento complicato per l’Europa e per il mondo”.