Corigliano Rossano: incontro con una delegazione dei commercianti di via Nazionale

Ieri mattina a Palazzo Bianchi si è tenuto un incontro tra una delegazione dei commercianti di via Nazionale nello Scalo di Rossano – rappresentanti da Piero Nigro e Mimmo Campana – e la vicesindaco con delega al Commercio, Maria Salimbeni. Un primo fruttuoso incontro, richiesto dai commercianti, cui ne faranno seguito altri, per discutere dell’attuale crisi economica in atto e delle azioni che saranno introdotte per cercare di arginarla».

«Il rapporto con le realtà produttive della città è da sempre tassello fondamentale del nostro mandato – ha affermato la vicesindaco Salimbeni – confronto e programmazione sono capisaldi dell’agire istituzionale e insieme studieremo il modo migliore per affrontare la situazione, una delle ipotesi in campo è una nuova viabilità e tornare a rendere pedonabili, nei fine settimana, le principali vie dello shopping cittadino, in modo da invogliare le persone a passeggiare liberamente senza smog o impedimenti. Abbiamo da tempo iniziato una programmazione condivisa e continueremo su questo solco, organizzando altri incontri con altre realtà»

«In questa fase delicata l’amministrazione comunale non ha il potere di incidere nel contesto economico della nazione – ha affermato il sindaco Flavio Stasi – ma attraverso il confronto intendiamo supportare tutte le categorie in difficoltà, a partire dal commercio. Ciò che ho sottolineato è la disponibilità ad agevolare e supportare le iniziative proposte dal basso: serve reagire insieme alle difficoltà di questi mesi»