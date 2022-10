Corigliano Rossano (Cs), 715mila euro per l’inclusione delle persone diversamente abili

L’inclusione delle persone con disabilità è uno dei fondamenti delle politiche che riguardano la famiglia e la coesione sociale, e questa Amministrazione Comunale sin dal suo insediamento ha puntato tutto sulle politiche di inclusione attraverso un proficuo lavoro di programmazione e di recupero di finanziamenti. L’ultimo in ordine di arrivo è stato intercettato grazie ai fondi del PNRR relativi alla Missione 5 “Inclusione e coesione” e riguarda specificatamente i percorsi di autonomia per persone con disabilità.

Grazie ad un finanziamento di 715mila euro l’Ambito Territoriale di Corigliano-Rossano, in base alla Convenzione ratificata con la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, saranno stipulati e avviati entro la fine del prossimo mese di dicembre tutte le attività previste dal Progetto Personalizzato di intervento. Il progetto prevede la creazione di percorsi di autonomia per avere una vita indipendente per dodici persone diversamente abili. Per la prima volta si potrà realizzare un percorso completo, che parte dalla rilevazione dei bisogni e delle potenzialità individuali, fino ad arrivare allo sviluppo dell’autonomia personale e inserimento nella vita lavorativa quotidiana. Innescando in tal modo un processo di valorizzazione delle singole peculiarità e nell’ottica della inclusione quotidiana.

«Siamo soddisfatti di questo finanziamento – ha commentato l’Assessore alle Politiche Sociali Alessia Alboresi – l’ennesimo che siamo riusciti ad ottenere grazie all’enorme lavoro che stiamo portando avanti insieme agli uffici comunali. Il PNRR è uno strumento molto prezioso per reperire tutte le risorse necessarie alle politiche di inclusione, e noi giorno dopo giorni stiamo lavorando affinché nessuno dei nostri cittadini venga lasciato indietro».