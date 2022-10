Rapine nel Cosentino: arrestati due giovani, uno di loro è minorenne

Due giovani, uno dei quali minore, sono stati arrestati dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano con l’accusa di rapina ai danni di due donne. Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di misure cautelari emesse dal Tribunale di Castrovillari e da quello dei minori di Catanzaro.

La prima rapina è avvenuta a Trebisacce dove i due avrebbero avvicinato un’anziana per portarle via una collana in oro. La donna che nella circostanza è stata strattonata, ha riportato ferite tali da rendere necessario il ricovero in ospedale.

A Mirto Crosia, nel secondo episodio, i due, all’uscita di un centro commerciale, si sarebbero impossessati con le stesse modalità del monile in oro di un’altra donna.

Dopo essere risaliti all’identità dei due arrestati, i militari hanno compiuto una perquisizione domiciliare trovando oltre alla refurtiva anche uno zaino con all’interno una pistola scacciacani calibro 9 priva di tappo di identificazione, quattro passamontagna e piccole quantità di droga.

I preziosi recuperati sono stati restituiti alle legittime proprietarie.

I due giovani sono stati condotti, il maggiorenne nel carcere di Castrovillari e l’altro nel centro per la giustizia minorile di Catanzaro.