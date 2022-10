Cariati (Cs), al via il servizio mensa nelle scuole

“Far partire quasi contemporaneamente all’avvio dell’anno scolastico il servizio mensa, per ridurre al minimo i disagi per le famiglie. È l’obiettivo che si è raggiunto questa mattina (giovedì 13) con l’avvio del servizio refezione, partito in contemporanea con l’orario del tempo pieno, accolto dalle comunità educanti come un vero e proprio giorno di festa”.

È quanto fa sapere il sindaco di Cariati, Filomena Greco, esprimendo soddisfazione, insieme all’assessore alle politiche sociali Rosaria Bianco, per questo risultato raggiunto anche grazie al rapporto di dialogo e collaborazione tra la ditta che gestisce il servizio (Vivenda Spa), gli uffici comunali e la Scuola.

Destinato alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore, il servizio da quest’anno è stato migliorato e reso più efficiente, tenendo conto anche delle esigenze emerse dai diversi incontri tra il Sindaco ed i genitori.

“L’attenzione – aggiunge il Primo Cittadino – rimane massima sulla qualità e sulle esigenze che una comunità multietnica come quella di Cariati, richiede, con la presenza, tra gli altri, di molti bambini musulmani”.

Se prima i pasti che arrivavano nelle scuole impiattati e confezionati, venivano distribuiti dai docenti; ora vengono serviti, caldi, da personale dedicato al servizio. I menu tengono conto anche di eventuali intolleranze o allergie alimentari.