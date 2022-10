Salute mentale, Csm di Cariati (CS) aderisce a Giornata mondiale: lunedi 10, visite e consulenze gratuite

Soprattutto dopo l’emergenza Covid che ha contribuito ad alimentare tra gli altri, disagio psicologico, ansia, sintomi depressivi ed insonnia, è impensabile poter scindere il tema della sanità da quello della salute mentale. L’importanza della sensibilizzazione della diagnosi precoce, dell’accesso alle cure per le malattie psichiche e dell’abbattimento di tabu e pregiudizi, per il Centro di Salute Mentale di Cariati, che aderisce alla Giornata Mondiale, resta un impegno costante.

Lunedì 10 saranno effettuate visite psichiatriche, colloqui psicologici, prestazioni infermieristiche e consulenza per amministratori di sostegno. L’iniziativa prevede l’accesso diretto ai servizi senza prenotazione ed impegnativa.

Il Centro di Salute Mentale di Cariati, uno dei primi della provincia di Cosenza, trattando un bacino d’utenza che abbraccia tutta l’area del distretto comprendendo zone montane a volte difficilmente percorribili, in linea con il Dipartimento dell’ASP di Cosenza e con l’Associazione CASM, che è impegnata in prima linea in attività di tutela dei pazienti psichiatrici e delle loro famiglie gestendo in Calabria anche una sezione del progetto ITACA ed è diretta da Rosaria Brancato, aderisce alle iniziative proposte.

Lunedì 10 dalle ore 9 alle ore 16 saranno effettuate visite psichiatriche con la dottoressa Rita Angela Ficociello, colloqui psicologici con la dottoressa Franca Vulcano, prestazioni infermieristiche con gli infermieri professionali Giuliana Greco, Francesco Nigro e Antonio Torchia e consulenza per amministratori di sostegno alla presenza di avvocati esperti in materia, Mimma Denaro e Francesca Ferraro.