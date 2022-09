Ospedale ‘Annunziata’ di Cosenza: in arrivo le indennità ‘una tantum’ Covid

Saranno erogate a breve le indennità “una tantum” Covid ai dipendenti dell’ Azienda Ospedaliera direttamente e indirettamente impegnati, a vari livelli, a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19. Lo comunica, attraverso una nota, l’Azienda Ospedaliera ‘Annunziata’ di Cosenza.

Il Dipartimento Salute della Regione Calabria con Decreto n° 11053 del 21.09.2022 ha, infatti, liquidato in favore dell’Ao di Cosenza la somma necessarie ad erogare le premialità Covid.

Il Commissario Straordinario, Gianfranco Filippelli ha espresso grande soddisfazione “perché finalmente – ha detto – viene premiato l’ impegno straordinario che tanti lavoratori e lavoratrici, in questi mesi d’emergenza pandemica, hanno messo in campo per assicurare il funzionamento dell’ospedale, rischiando in prima persona, soprattutto nel primo lockdown”.

L’Azienda Ospedaliera di Cosenza è la prima Azienda in Calabria, ad aver concluso le procedure amministrative propedeutiche e necessarie all’individuazione del fabbisogno.

Il Commissario Filippelli che ha rivolto un plauso al dirigente, Renato Mazzuca, responsabile della UOS Economico Previdenziale e a tutti i suoi collaboratori, ha assicurato che il premio sarà corrisposto “non appena i fondi entreranno nella disponibilità dell’Azienda”.