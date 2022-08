Cosenza: la Commissione Consiliare Attività Economiche e Produttive invita gli esercenti cittadini a regolarizzare la propria posizione sull’occupazione del suolo pubblico

La Commissione Consiliare Attività Economiche e Produttive (componenti maggioranza e minoranza) rappresenta che, ascoltato il Dirigente di Settore AAEEPP, risulterebbero pervenute solo 10 richieste di occupazione di suolo pubblico con arredi mobili – diversi dalle pedane. Pertanto, – si legge nella nota – invita tutti gli esercenti della città, atteso che è scaduta l’esenzione dal pagamento del canone unico per l’occupazione del suolo pubblico, a regolarizzare la propria posizione al più presto, richiedendo agli uffici comunali preposti il rilascio di una nuova autorizzazione, per non incorrere in sanzioni.