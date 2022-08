Cosenza, De Paola e Turco: “Bene fondi Pnrr ottenuti per nuovi asili nido”

“Accrescere i servizi ai cittadini è uno degli obiettivi dell’Amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso ed i tre milioni di euro assegnati alla Città di Cosenza per la realizzazione di due nuovi asili nido concorrono al raggiungimento di questo obiettivo”. Lo affermano in una nota congiunta i presidenti delle commissione LL.PP. ed Urbanistica, Concetta De Paola e Francesco Turco, manifestando grande soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto.

“I due interventi – continuano Concetta De Paola e Francesco Turco – rappresentano il risultato di un impegno che l’Amministrazione ha profuso fin dal suo insediamento intercettando e partecipando ai bandi messi a disposizione dal PNRR a favore del settore scolastico. Il tavolo tecnico voluto dal sindaco, Franz Caruso, e coordinato dall’assessore ai LLPP, Damiano Covelli, aveva avviato le attività che hanno consentito la partecipazione ai bandi già dallo scorso dicembre, individuando contestualmente due siti strategici che necessitano fortemente della presenza di asili nido: il primo sito, l’ex officina della stazione ferroviaria di Piazza Matteotti, sarà a servizio delle famiglie del Centro Storico, di Gergeri ma anche della zona sud della città; il secondo sito, l’ex scuola “Rita Pisano” di Serra Spiga, ha rappresentato per molti anni il simbolo del degrado di un quartiere, quello di Serra Spiga-San Vito, che il sindaco Franz Caruso vuole, invece, riqualificare e potenziare, insieme ai tanti altri quartieri della città che nell’ultimo decennio sono stati completamente abbandonati a se stessi”.

Concetta De Paola e Francesco Turco sottolineano come la carenza di asili nido, in particolare al Sud, spesso rappresenti un ostacolo al raggiungimento dell’equità sociale poichè penalizza, soprattutto, le famiglie meno abbienti che più delle altre hanno bisogno dell’assistenza pubblica per formare i propri figli dando loro le stesse opportunità e gli stessi stimoli di crescita che ogni bambino dovrebbe avere.

“Grazie al lavoro programmatico del Sindaco, Franz Caruso – concludono i presidenti delle due Commissioni consiliari – ed all’impegno profuso dall’assessore Covelli e dai tecnici comunali la città di Cosenza potrà godere di due nuovi asili nido attrezzati e moderni.”