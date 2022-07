Cosenza: convocati il Consiglio provinciale e l’Assemblea dei Sindaci

La Presidente Rosaria Succurro ha convocato il Consiglio Provinciale in seduta ordinaria e in prima convocazione, per mercoledì 27 luglio 2022 alle ore 10:00 presso la Sala delle Adunanze dell’Ente, per discutere un nutrito quanto importante Ordine del Giorno che si apre con le comunicazioni del Presidente e l’approvazione del verbale della seduta consiliare del 30 giugno 2022.

A seguire, i Consiglieri provinciali sono chiamati a dibattere per l’approvazione del Programma di Governo del Presidente della Provincia e l’adozione dello schema del bilancio di previsione 2022-2024 e del documento unico di programmazione 2022-2024, nonché per la presa d’atto della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Figurano inoltre all’Ordine del Giorno: – approvazione del regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli Organi collegiali dell’Ente; – Approvazione del regolamento recante “Disposizioni per la determinazione degli Oneri istruttori riferiti alla richiesta di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59, e ad ulteriori procedimenti amministrativi derivanti dalla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.”.

L’eventuale seconda convocazione è fissata per giovedì 28 luglio 2022, alle ore 11.00

A questa prima riunione seguirà l’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Cosenza, convocata per il parere di competenza in relazione alla approvazione del Bilancio di previsione della Provincia 2022-2024 e dei relativi allegati – ai sensi dell’art.1, comma 55, L.56/2014 – in prima convocazione per giovedì 28 luglio 2022 alle ore 10:00, presso la Sala delle Adunanze sita nella Sede istituzionale dell’Ente ed in seconda convocazione per venerdì 29 luglio 2022 alle ore 11, presso la stessa sede istituzionale.

Prima dell’espressione del parere sul Bilancio di cui al punto tre dell’Ordine del Giorno, sono previsti al punto uno le comunicazioni del Presidente all’Assemblea; e al punto due la presa d’atto del regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli Organi collegiali della Provincia di Cosenza.