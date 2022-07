Relazioni internazionali: il 22 luglio incontro tra gli industriali cosentini e l’ambasciatore del Messico in Italia

Venerdì 22 luglio alle ore 10.30 l’ambasciatore del Messico in Italia Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda, incontrerà gli industriali cosentini.

La riunione, che si terrà nella sede di Confindustria Cosenza in via G. Tocci 2, ha come obiettivo la promozione e la conoscenza reciproca al fine di concorrere a potenziare le relazioni tra Messico e Italia, in particolare con il territorio cosentino ed in ambito economico-imprenditoriale.

All’incontro presenzieranno il presidente di Confindustria Cosenza Fortunato Amarelli, il presidente di Ance Cosenza Giovan Battista Perciaccante, il direttore di Confindustria Rosario Branda e una rappresentanza degli imprenditori locali dei diversi settori produttivi.

Il confronto giunge a chiusura di una serie di colloqui istituzionali che il diplomatico messicano ha in programma in Calabria nelle giornate tra il 20 e il 21 luglio. In occasione dell’evento, l’ambasciatore Carlos Eugenio Garcia de Alba si è reso disponibile a rispondere alle domande dei giornalisti, invitati a partecipare.