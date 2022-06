Comitato ordine e sicurezza a Corigliano-Rossano, i Templari della Calabria e l’Ancri Cosenza: “Lo Stato c’è”

“Esprimiamo tutto il nostro plauso per la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltasi a Corigliano Rossano, fortemente voluta dal Prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella in relazione ai recenti episodi di criminalità verificatisi nel centro dello Ionio Cosentino”.

E’ quanto si legge in una nota congiunta dei Cavalieri Templari Federiciani della Calabria e dell’Ancri di Cosenza intitolata al “Cav. Uff. Mario Metallo”.

“L’iniziativa è espressione di una solida tessitura di relazioni interistituzionali, rivolte a preservare e rafforzare il rapporto tra comunità e istituzioni, accentuando la vocazione degli enti a promuovere la coesione, presupposto imprescindibile per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto territoriale.

Tenere unita la comunità non soltanto nella cura di compiti tradizionali, ma anche sulla base delle esigenze di volta in volta emergenti, interpretare il più possibile il disagio, condividere e spiegare le scelte degli indirizzi governativi, significa che lo Stato c’è, che è vivo nella sua presenza, nella sua prossimità territoriale, e nella stessa idea di Stato“.