Reati ambientali e omissione: prosciolto il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso

Il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso, e’ stato prosciolto nel procedimento penale che lo vedeva indagato per reati in materia ambientale e omissione di atti d’ufficio in relazione a fatti risalenti al 2017. La decisione e’ stata presa dal Gup di Castrovillari, Biagio Politano, che, a conclusione dell’udienza preliminare, ha disposto il “non luogo a procedere”.

Il Gup ha adottato la stessa decisione anche nei confronti dell’ex dirigente del settore Manutenzione del Comune, Salvatore Pennini. In particolare, a Papasso e Pennini veniva contestata l’omessa depurazione dei reflui fognari provenienti dal quartiere “Timpone Rosso” e dal rione “Campo sportivo”.

“Non posso che gioire ed esprimere entusiasmo – ha detto Papasso in una dichiarazione – per questa ulteriore sentenza assolutoria che contribuisce a ristabilire la verita’ dei fatti. Oltre a suscitare la mia gioia, questo pronunciamento mi stimola ad adoperarmi con ancora piu’ caparbieta’, entusiasmo e spirito di abnegazione per la risoluzione dei tanti problemi del territorio cassanese e per il suo definitivo rilancio”. Il sindaco Papasso ha rivolto anche “un ringraziamento affettuoso e sentito” al suo legale, l’avvocato Franz Caruso, sindaco di Cosenza, “per l’elevata professionalita’ che lo contraddistingue e per avere saputo brillantemente rappresentare e sostenere le argomentazioni difensive”.