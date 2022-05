Rende, piano di riqualificazione urbana: partiti da Villaggio Europa gli incontri con i comitati di quartiere

Parte dai cittadini di Villaggio Europa la serie di incontri con i comitati di quartiere che l’amministrazione Manna promuove in merito al progetto di riqualificazione urbana.

Ieri pomeriggio il sindaco Marcello Manna, insieme agli assessori Lisa Sorrentino e Domenico Ziccarelli e ai tecnici comunali hanno dialogato con gli abitanti della Ceep sugli interventi che vogliono realizzare.

“Crediamo nella partecipazione e nel dialogo sinergico con i cittadini, per questo abbiamo inteso avviare questi momenti d’incontro. Solo chi abita quotidianamente questi luoghi sa dove è necessario intervenire e quali siano le criticità seguendo delle linee guida organiche”.

Sì pensa a “ripartire dalla idea originale da cui è nato Villaggio Europa: un parco urbano in cui abitazioni e verde interagiscono in armonia in un continuum”, si è spiegato, “incentivando l’efficientamento energetico e alla sostenibilità degli spazi”.

Il dibattito è proseguito con un confronto aperto sulla fattibilità del piano di riqualificazione e sulle azioni comuni da intraprendere per consentire gli interventi sul quartiere quali il superbonus, oltre a tracciare un percorso condiviso per presentare progetti in vista di finanziamenti quali il PNRR.

“Riteniamo Villaggio Europa quartiere pilota da cui poter partire per sviluppare tali momenti di confronto. Ringrazio i cittadini per il loro prezioso contributo, i suggerimenti e le idee che ci hanno fornito in questo primo incontro”, ha concluso il sindaco.