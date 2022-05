Elezioni Unical, successo per l’associazione Unica

Giovanni Antonio Algieri, Presidente dell’Associazione Unica, è stato eletto al Comitato per lo sport Universitario alle scorse elezioni del 17-18-19 Maggio.

A darne notizia in una nota stampa è Simone D’adamo, coordinatore dell’associazione. Algieri, giovane studente iscritto alla magistrale di Economia Aziendale, è stato eletto con oltre 2500 preferenze nelle file della lista Primavera.

Lo stesso ha dichiarato: “Ringrazio tutta la famiglia Primavera ed in particolare le associazioni Campus Friends, Aurora Agorà, Assi, Unicalmente, Welcome to Unical e Insieme per la fiducia riposta nella mia persona ma soprattutto vorrei ringraziare tutti gli studenti che hanno sposato il nostro progetto.”

Altro successo è stata la candidatura di Michele Demeco, vice presidente di Unica e candidato al consiglio d’amministrazione, che ha totalizzato circa 700 preferenze. Demeco, di Isola Capo Rizzuto, è un altro giovane studente della magistrale di Economia. “Sono felice per questo traguardo, questo risultato non è mio ma è di Unica, ciò dimostra l’impegno e la volontà dei ragazzi di unica di voler migliorare l’università”.