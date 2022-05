Referendum sulla giustizia: sorteggiati scrutatori a Cassano allo Ionio

Si è tenuto nel salone di rappresentanza del Palazzo di Città, a cura della Commissione Elettorale Comunale composta da: Annamaria Bianchi, Presidente, Antonio Clausi, Componente effettivo, Stefano Pesce, Componente supplente, assistita, con funzioni di Segretario, da Rossana Giannicola, responsabile dell’ufficio elettorale, il pubblico sorteggio per la nomina degli scrutatori da destinare ai 21 seggi elettorali ubicati su tutto il territorio comunale, in occasione del Referendum sulla Giustizia in calendario per il 12 Giugno prossimo.

QUESTO L’ELENCO DEGLI SCRUTATORI SORTEGGIATI ASSEGNATI AI SEGGI :

Sez.n.1 – SCUOLA ELEMENTARE – VIA SIENA – Cassano All’Ionio

LANCIANO/ALBINA – 28/02/1968 – CASSANO ALL’IONIO VICO GENERALE ARMANDO DIAZ 5 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – GRAZIADIO/GIADA – 26/04/1993 – ROSSANO VIA GIOVANNI AMENDOLA 116 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – NIGRO/ASSUNTA – 14/08/1973 – CASSANO ALL’IONIO CONTRADA CALDANE – 87011 CASSANO ALL’IONIO;

Sez.n.2 – SCUOLA ELEMENTARE – VIA SIENA – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS

MARINO/EUGENIO – 19/05/1981 – CASSANO ALL’IONIO VIA NICOLA CALIPARI 1 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – ROSETI/LUDOVICA – 24/06/1998 – GARBAGNATE MILANESE VIA FIGURELLA – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – BLOISE/STELLA – 03/10/1969 – CASSANO ALL’IONIO VIA QUATTRO NOVEMBRE – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS;

Sez.n.3 – SCUOLA ELEMENTARE – VIA SIENA – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS

NICOLETTI/GIUSEPPE – 18/03/1958 – CASTROVILLARI VICO UNDICESIMO DI VIA QUATTRO NOVEMBRE 5 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – SCHIFINI/LIDIA ANTONIETTA – 14/02/1965 – CASSANO ALL’IONIO VIA QUATTRO NOVEMBRE – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – POLILLO/VITTORIA – 16/03/2000 – CASTROVILLARI VIA VINCENZO ADDUCI 4 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS ;

Sez.n.4 – SCUOLA ELEMENTARE – VIA G. AMENDOLA – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS

VACCARO/LUCIA SONIA – 09/02/1972 – CASSANO ALL’IONIO VICO UNDICESIMO DI VIA QUATTRO NOVEMBRE 19 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – NUPIERI/ILARIA – 03/03/1990 – ROSSANO CONTRADA LITI – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – SCARANO/GIOVANNI – 08/03/1989 – CASSANO ALL’IONIO VIA GIOVANNI AMENDOLA 75 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS;

Sez.n.5 – SCUOLA ELEMENTARE – VIA G. AMENDOLA – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS

PAGLIARO/JESSICA – 24/07/1996 – CASTROVILLARI VIA QUATTRO NOVEMBRE – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – MUNGO/VINCENZO – 15/01/1963 – CASSANO ALL’IONIO VICO PRIMO DI VIA RATTAZZI 15 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – AVENA/CARMELA – 14/01/1953 – CASSANO ALL’IONIO VICO DECIMO DI VIA QUATTRO NOVEMBRE 3 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS;

Sez.n.6 – SCUOLA ELEMENTARE – VIA G. AMENDOLA – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS

MARINO/FILOMENA – 28/11/1971 – CASSANO ALL’IONIO VICO VOLTA 53 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – CONSO/ORNELLA – 11/07/1969 – CASSANO ALL’IONIO VIA GIOACCHINO DA FIORE – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – LA PADULA/MARIAGRAZIA – 04/08/1979 – CASSANO ALL’IONIO CONTRADA GARDA – 87011 CASSANO ALL’IONIO;

Sez.n.7 – SCUOLA MEDIA STATALE BIAGIO LANZA –

GALLO/GIUSEPPE SALVATORE – 13/06/1963 – CASSANO ALL’IONIO VIA MARSALA 18 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – RINDELLI/MICHELE – 28/02/1965 – CASSANO ALL’IONIO VIA QUATTRO NOVEMBRE 97 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – CAMPANELLA/MARIA – 02/04/1981 – CASSANO ALL’IONIO VIA CORRADO ALVARO – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS;

Sez.n.8 – SCUOLA MEDIA STATALE BIAGIO LANZA –

VUOZZO/ROBERTA – 15/07/1990 – CASTROVILLARI VIA GENNARO SERRA 55 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – LIONE/FEDERICA – 26/11/1986 – CASSANO ALL’IONIO VIA PROVINCIALE – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – MASTROLORENZO/CLAUDIO – 13/05/1996 – TREBISACCE VIA FIGURELLA 9 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS;

Sez.n.9 – SCUOLA MEDIA STATALE BIAGIO LANZA –

D’ELIA/ERMINIA – 20/08/1946 – CASSANO ALL’IONIO VIA QUATTRO NOVEMBRE 89 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – GAROFALO/GAETANO – 15/10/1972 – MOTTOLA VICO SECONDO DI VIA TERME 6 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – MALOMO/MARIA – 07/04/1958 – CASSANO ALL’IONIO VICO PRIMO DI VIA NAZIONALE 18 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS;

Sez.n.10 – SCUOLA MEDIA STATALE BIAGIO LANZA –

ROVITTI/TERESINA – 13/03/1948 – CIVITA VIA POPOLO 133 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – ARCIDIACONO/ROSARIA – 24/07/1958 – CASSANO ALL’IONIO VIA DUOMO 48 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – FISHER/PAULINE – 06/03/1948 – SUNDERLAND CONTRADA MADONNA DELLA CATENA – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS;

Sez.n.11 – SCUOLA MATERNA CENTRO SERVIZI DORIA –

OLIVETO/DOMENICO – 07/11/1969 – VIGGIANELLO VIA BALDANZA – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – GRAZIADIO/DEBORA – 04/10/1984 – CASTROVILLARI VIA BALDANZA – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – FORACE/LAURA – 01/08/1990 – CASSANO ALL’IONIO VIA GIUSEPPE SARAGAT 10 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS;

Sez.n.12 – SCUOLA ELEMENTARE – VIA ARCHIMEDE – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS

IPPATI/ANGIOLINA – 18/02/1958 – CASSANO ALL’IONIO VIA RICCARDO ZANDONAI 5 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – ROSA/FRANCESCO – 13/05/1995 – CASSANO ALL’IONIO VIA DELL’OLIMPO 6 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – SANGIOVANNI/ROSANNA MARIA – 03/01/1979 – CASSANO ALL’IONIO VIA PELOPONNESO 11 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS;

Sez.n.13 – SCUOLA ELEMENTARE – VIA ARCHIMEDE – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS

MARITATO/COSIMO DAMIANO – 25/09/1956 – CASSANO ALL’IONIO CONTRADA BRUSCATA GRANDE 24 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – BASILE/PINA – 27/02/1978 – CASSANO ALL’IONIO VIALE DELLA MAGNA GRECIA 81 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – ALTIERI/MARIA – 16/06/1987 – CASSANO ALL’IONIO VIA ELIANO – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS;

Sez.n.14 – SCUOLA ELEMENTARE – VIA ARCHIMEDE – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS

CONSOLE/LEONARDO – 04/06/1984 – CASSANO ALL’IONIO CONTRADA SPADELLE – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – RAGO/MARIA STELLA – 20/01/1972 – CASSANO ALL’IONIO VIA DELL’OLIMPO 6 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – ANNESI/GIULIA – 07/11/1960 – CASSANO ALL’IONIO CONTRADA CORSI – 87011 CASSANO ALL’IONIO;

Sez.n.15- SCUOLA ELEMENTARE – C.DA LATTUGHELLE – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS

SELVAGGI/ANDREA – 16/02/1984 – CASSANO ALL’IONIO VIA MADONNA DELLE GRAZIE – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – LUFRANO/RAFFAELLA – 29/07/1979 – CASSANO ALL’IONIO VIA EDUARDO GALLI – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – CAPUTO/VALENTINA – 22/10/1987 – CASSANO ALL’IONIO CONTRADA SPADELLE – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS;

Sez.n.16 – SCUOLA ELEMENTARE – VIA LUIGI EINAUDI – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS

CIRIGLIANO/SILVIA – 02/03/1989 – CASSANO ALL’IONIO VIA ENRICO MATTEI 23 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – MALOMO/ANNAMARIA – 03/06/1967 – CASTROVILLARI VIA REGGIO CALABRIA 24 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – SANTORO/FRANCO – 22/06/1984 – SOLETTA VIA ALDO MORO 17 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS;

Sez.n.17 – SCUOLA ELEMENTARE – VIA LUIGI EINAUDI – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS

VARCASIA/EDUARDO – 16/09/1978 – CASTROVILLARI VIA PAOLINO CHIDICHIMO 93 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – SANGIOVANNI/CONCETTA ELVIRA – 10/01/1949 – CASSANO ALL’IONIO VIA ARRIGO BOITO 22 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – STABILE/CATERINA SARA – 10/09/1994 – CASSANO ALL’IONIO VIA GIOVANNI XXIII 21 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS;

Sez.n.18 – SCUOLA ELEMENTARE – VIA LUIGI EINAUDI – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS

DI MARIA/SALVATORE PIO – 28/10/1995 – CASTROVILLARI VIA OTTORINO RESPIGHI 10 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – GAROFALO/MARIA TERESA – 02/11/1977 – CASSANO ALL’IONIO VIA GIOACCHINO ROSSINI 24 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – ATENE/PATRIZIA MARTA – 12/02/1973 – CASSANO ALL’IONIO CORSO LAURA SERRA 74 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS;

Sez.n.19 – SCUOLA ELEMENTARE – VIA SAN NICOLA – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS

CONSO/MORENA – 05/02/1979 – CASSANO ALL’IONIO VIA TERNI 8 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – IANNICELLI/SAMIRA – 19/09/1982 – AL KHOBAR CONTRADA SISTO – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – PIPPO/ROSAMARIA – 26/04/1967 – CASSANO ALL’IONIO VIA MARONCELLI 48 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS;

Sez.n.20 – SCUOLA ELEMENTARE – VIA SAN NICOLA – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS

LAURITO/CLEMENTINA FELICIA – 02/09/1992 – CASSANO ALL’IONIO VIA SAN GIUSTO – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – DE MARCO/MARIA – 11/05/1969 – CASSANO ALL’IONIO VIA SIBARI LAUROPOLI 45 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – GUGLIOTTA/ELENA – 17/01/1971 – CASTROVILLARI VIA CAPOLANZA – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS;

Sez.n.21 – SCUOLA ELEMENTARE – VIA SAN NICOLA – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS

FIORE/MARIA CARMELA – 31/01/1989 – CASSANO ALL’IONIO VIA RATTAZZI 18 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS -VANINETTI/ANTONIETTA – 01/01/1981 – CASSANO ALL’IONIO VIA SPARTA 16 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS – GAETANI/MARIA – 16/10/1984 – CASTROVILLARI VIA GINNASIO 43 – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS;

Sez.n.21 (Speciale) – SCUOLA ELEMENTARE – SCUOLA ELEMENTARE – VIA SAN NICOLA – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS

MADIO/ANTONIETTA – 28/07/1991 – CASSANO ALL’IONIO VIA PAPA GIOVANNI PAOLO SECONDO – 87011 CASSANO ALL’IONIO CS .