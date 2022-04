Il Sindaco Franz Caruso fa gli auguri al socialista Paolino Ramundo che domani, 1° maggio, compie 100 anni

Il Sindaco Franz Caruso ha fatto pervenire un messaggio di auguri a Paolino Ramundo, storica figura del socialismo cosentino e fuscaldese che domani, 1° Maggio, compirà 100 anni. “Quando si arriva a tagliare un traguardo come questo – ha sottolineato il Sindaco nel messaggio indirizzato a Paolino Ramundo – si tratta di un evento di per sé straordinario, ma se a compiere 100 anni e per di più il 1° Maggio, festa dei lavoratori, è un socialista di lungo corso come Paolino Ramundo, allora la straordinarietà è ancora più avvertita da chi guida, come me, da Sindaco socialista, un capoluogo di provincia come Cosenza. Socialista convinto e appassionato, Paolino Ramundo – ha proseguito Franz Caruso – è stato nel suo paese, Fuscaldo, e nella nostra provincia una figura di socialista particolarmente apprezzato e stimato e che ha sempre coltivato e praticato quei valori riformisti che meriterebbero di essere additati alle nuove generazioni. Oltre che a lui i miei auguri e il mio affettuoso pensiero vanno anche al figlio, ingegner Giovanni Ramundo, valente dirigente del Comune di Cosenza, e a tutti i familiari”.