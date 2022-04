Lions Day a Cosenza: una piantina per i profughi ucraini

La giornata del Lions Day è stata celebrata a Cosenza con un’iniziativa dei Lions Club Cosenza Castello Svevo, Cosenza Rovito Sila Grande e Acri. Per raccogliere fondi a favore di profughi ucraini che stanno arrivando e arriveranno in città, è stata organizzata la vendita di piantine aromatiche e di fiori nella centralissima Piazza Kennedy.

L’iniziativa ha avuto successo non solo per i fondi raccolti ma, soprattutto, per la promozione del brand “Lions Club International” verso i cittadini che, interloquendo con i numerosi soci presenti sotto i gazebo ornati di fiori, locandine ed altro materiale pubblicitario, hanno potuto apprezzare il servizio dei Lions a favore della collettività e del territorio.

Questo era ed è lo scopo essenziale del Lions Day che si celebra ogni anno: rendere consapevole la cittadinanza degli scopi del Lionismo internazionale, delle numerose attività promosse sul territorio in proprio ed in collaborazione con altre associazioni operanti nel sociale ma anche svolgere il ruolo di cittadinanza attiva al fianco delle istituzioni per affrontare e dare un convinto contributo alla soluzione di questioni sociali sempre più complesse e rilevanti. Non a caso, apprezzando l’azione dei Lions, il Comune di Cosenza ha concesso all’iniziativa il proprio patrocinio.

I Lions, le altre associazioni operanti nel sociale e gli enti locali: una sinergia che deve crescere per il bene dei cittadini ed il progresso socioculturale dei nostri territori. SIAMO IL MONDO DI CUI CI PRENDIAMO CURA.